8 منتخبات تتأهل لربع نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تأهلت منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا ومصر والعراق والسعودية وفلسطين وليبيا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتقام في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام، خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي.

وعلى مستوى المجموعة الأولى فقد حقق منتخب المغرب فوزاً على منتخب موريتانيا بنتيجة 13-0، بينما فاز منتخب الكويت على منتخب الصومال بنتيجة 9-2، ليحتل منتخب المغرب استناداً إلى هذه النتائج صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب الكويت بـ6 نقاط، ثم منتخب موريتانيا وجمع 3 نقاط، ثم المنتخب الصومالي في المركز الرابع بدون رصيد.

في المجموعة الثانية حقق منتخب مصر فوزاً على منتخب الجزائر بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده لـ4 نقاط في صدارة جدول الترتيب، يليه منتخب العراق بنفس الرصيد، ثم المنتخب الجزائري بدون نقاط.

في المجموعة الثالثة، حقق منتخب السعودية فوزاً على المنتخب الليبي 5-3، في ختام منافسات دور المجموعات، لذا ووفقاً لهذه النتيجة تصدر المنتخب السعودي ترتيب مجموعته، يليه منتخبا فلسطين وليبيا برصيد 3 نقاط لكل منهما.

يذكر أن مدربي المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، سيعقدون مؤتمرات صحفية مساء اليوم الخميس، تأهباً لمباريات ربع النهائي المقرر إقامتها يوم الجمعة.

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