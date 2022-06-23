الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى التضامن مع أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التضامن مع أفغانستان ودعم العائلات الأفغانية المتضررة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمين في شرقي البلاد.

وأشار غوتيريش، في بيان صحفي اليوم، إلى مقتل وإصابة مئات الأشخاص، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الحصيلة المأساوية قد تستمر في الارتفاع.

وأكد أن الأمم المتحدة في أفغانستان معبأة بالكامل، وفرقها موجودة بالفعل على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم الأولي.

وقال غوتيريش: إنه يعول على المجتمع الدولي للمساعدة في دعم مئات العائلات التي تضررت من هذه الكارثة الأخيرة، فقد آن الأوان لإظهار التضامن

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