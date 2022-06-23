اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 2079 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل حالة وفاة واحدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة اليوم الاربعاء 22 يونيو‭ ‬2022‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي بلغ عددها 8324 أظهرت‭ ‬تسجيل‭ 2079 ‬حالة‭ ‬قائمة جديدة، كما‭ ‬تعافت‭ 1300 ‬حالة‭ ‬إضافية‭ ‬ليصل‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬المتعافية‭ ‬إلى 597083 ‭.‬

وبلغ‭ ‬العدد‭ ‬الاجمالي‭ ‬للحالات‭ ‬القائمة‭ 13057 ‬حالة، منها‭ 52 ‬حالة‭ ‬تخضع‭ ‬للعلاج بالمستشفى و4 حالات تحت العناية، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.