محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء 22 يونيو 2022 أن الفحوصات التي بلغ عددها 8324 أظهرت تسجيل 2079 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1300 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 597083 .
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 13057 حالة، منها 52 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالات تحت العناية، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 2079 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل حالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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