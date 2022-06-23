محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مشاجرة عنيفة بين زبون وموظف داخل أحد فروع ستاربكس بالمملكة

وثق مقطع فيديو متداول وقوع مشاجرة عنيفة بين شاب وموظف داخل أحد فروع ستاربكس بالمملكة. وأظهر الفيديو الذي سجلته فتاة بهاتفها، الشاب يعتدي على الآخر بالضرب ثم تبادلا اللكمات فيما كان أحد الأشخاص يحاول السيطرة على الموقف وإبعاد الطرفين عن بعضهما دون جدوى. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأبان الفيديو مواصلة التشاجر بين الشابين ما أدى لحالة من الفوضى والغضب بين الزبائن وخاصة النساء فيما تدخل أحد العاملين لإنهاء المشاجرة بإبعاد الشابين عن بعضهما.

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