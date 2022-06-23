بالفيديو.. قائد مركبة يقود بسرعة جنونية ويقطع الإشارة ويعرض حياة الآخرين للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة، وقيادته بسرعة جنونية على أحد الطرق في المملكة. ووثق المقطع، انطلاق قائد المركبة بسرعة جنونية، وقطعه للإشارة الحمراء، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بقواعد المرور، لتفادي وقوع الحوادث المرورية أو تطبيق الغرامات وفقا للنظام. أخبار قد تهمك

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