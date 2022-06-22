شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الهلال الأحمر يقدم 2000 ساعة تطوعية بمنفذ جديدة عرعر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم متطوعو فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية 2016 ساعة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق عبر منفذ جديدة عرعر خلال الأيام الماضية.

وأوضح فرع الهلال الأحمر ، أن أعداد المتطوعين بلغت 42 متطوعاً ومتطوعة يسهمون بجهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن.

يُذكر أن عدد حجاج بيت الله الحرام من العراق جاوزوا الـ 8 آلاف حاج يُمثّلون عدداً من الدفعات على مدى 6 أيام عبر منفذ جديدة عرعر البري.