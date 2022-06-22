شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية مع بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف في لندن، اليوم، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج، ووزير الصناعة السيد راولي، وذلك خلال زيارة للمملكة المتحدة، حيث تهدف لزيادة التعاون في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاعَيْ الصناعة والتعدين.

وحرص وزير الصناعة على تأكيد تعزيز الشراكة الحالية، وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين البريطانيين لجذب الاستثمارات والعمل على استغلال الفرص في قطاعي الصناعة والتعدين.