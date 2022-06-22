ولي العهد والرئيس التركي يبحثان تطوير التعاون المشترك بمختلف المجالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال لقائه في العاصمة التركية أنقرة، أمس، رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفور وصول ولي العهد إلى المجمع الرئاسي أقيمت له مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك عقد ولي العهد والرئيس التركي لقاء ثنائيا رحب في بدايته الرئيس التركي بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر عن الشكر والتقدير له على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

فيما حضره من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوكتاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير البيئة والعمران وتغير المناخ مراد كوروم، ووزير الخزانة والمالية نورالدين نباتي، ووزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، ووزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ووزير التجارة محمد موش، والسفير التركي لدى المملكة فاتح أولوسوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس حسن دوغان، ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، وعدد من المسؤولين.