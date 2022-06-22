الرياض وأنقرة.. تقارب اقتصادي تشهده عضوية «العشرين»

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ونوه التقرير الذي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية تركيا إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين بما في ذلك مزايا القرب الجغرافي وقرب السوقين، وتوافر فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتمكين وصول منتجات البلدين للأسواق في منطقة دول الخليج العربي وأوروبا.وتوقع، أن تسهم هذه الزيارة واللقاءات التي سيعقدها قطاعا الأعمال السعودي والتركي على هامشها إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى وجود أطر مؤسسية تعزز فرص النمو المستقبلي بما في ذلك الاتفاقيات التجارية واللجنة السعودية التركية المشتركة.
وأبرز التقرير التقارب بين البلدين ومنها عضويتهما في دول مجموعة العشرين (G20) التي تمتلك 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أن دول المجموعة تمثل ثلثي سكان العالم.
التقارب الاقتصادي السعودي التركي:
103 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
16 مليار ريال صادرات سعودية لتركيا
486 مليون ريال صادرات تركية للمملكة
8مليارات دولار استثمارات سعودية بتركيا
50 مليون دولار استثمارات تركية بالمملكة
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