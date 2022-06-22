شكرا لقرائتكم خبر الرياض وأنقرة.. تقارب اقتصادي تشهده عضوية «العشرين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يؤكد التقارب الاقتصادي بين البلدين اللذين تجمعهما عضوية مجموعة العشرين، أكد تقرير صادر من اتحاد الغرف التجارية السعودية زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث وصل إلى ما يقارب 103 مليارات ريال وفق إحصائيات اتحاد الغرف السعودية، بينما بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق التركي خلال العام الماضي 2021 ما يقارب 16.1 مليار ريال والواردات التركية للسوق السعودي 486 مليونا، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا عن نفس الفترة 2021، 8 مليارات دولار أمريكي، أما الاستثمارات التركية في السعودية فتبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

ونوه التقرير الذي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية تركيا إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين بما في ذلك مزايا القرب الجغرافي وقرب السوقين، وتوافر فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتمكين وصول منتجات البلدين للأسواق في منطقة دول الخليج العربي وأوروبا.

وتوقع، أن تسهم هذه الزيارة واللقاءات التي سيعقدها قطاعا الأعمال السعودي والتركي على هامشها إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى وجود أطر مؤسسية تعزز فرص النمو المستقبلي بما في ذلك الاتفاقيات التجارية واللجنة السعودية التركية المشتركة.

وأبرز التقرير التقارب بين البلدين ومنها عضويتهما في دول مجموعة العشرين (G20) التي تمتلك 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أن دول المجموعة تمثل ثلثي سكان العالم.

التقارب الاقتصادي السعودي التركي:

103 مليارات دولار حجم التبادل التجاري

16 مليار ريال صادرات سعودية لتركيا

486 مليون ريال صادرات تركية للمملكة

8مليارات دولار استثمارات سعودية بتركيا

50 مليون دولار استثمارات تركية بالمملكة