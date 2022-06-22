شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد: المملكة وتركيا حريصتان على تعزيز استقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على أن المملكة وتركيا حريصتان على ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان ولي العهد بعث برقية شكر، للرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا، لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قدما في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار. ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

هذا و قد غادر ولي العهد العاصمة التركية أنقرة. وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته المطار الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا.