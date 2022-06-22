اقتصاد تركيا عالميا..

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتل اقتصاد تركيا في عام 2020 المرتبة الــ 19 عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بحسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي OEC، واحتل المرتبة الـ29 من إجمالي الصادرات، والمرتبة الـ23 من إجمالي الواردات، وجاء في المرتبة الـ79 اقتصاديا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا لمؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) احتل المرتبة الـ38. صادرات تركيا في 2020: بلغت قيمة صادرات تركيا 177 مليار دولار في 2020، مما جعلها في المرتبة الـ29 من الدول المصدرة في العالم. بلغت قيمة صادرات تركيا 177 مليار دولار في 2020، مما جعلها في المرتبة الـ29 من الدول المصدرة في العالم. وأهم صادرات تركيا: • السيارات بنسبة 5,73% وقيمة 10.1 مليارات دولار. • قطع غيار المركبات بنسبة 2,6% وقيمة 4.59 مليارات دولار. • شاحنات التوصيل بنسبة 2,46% وقيمة 4.34 مليارات دولار. • الذهب بنسبة 2.25% وقيمة 3.97 مليارات دولار. • تحتل ألمانيا المرتبة الأولى في صادرات تركيا وذلك بنسبة 9,25% تليها المملكة المتحدة بنسبة 7,2%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 5,81% والعراق بنسبة 5,18%. • تصدر تركيا إلى السعودية بنسبة 1,49% ومن أهم صادرتها السجاد المصنوع يدويا بنسبة 9,55%، يليه الأثاث بنسبة 5,17%، ثم السيارات بنسبة 3,97%. واردات تركيا في 2020: بلغت قيمة واردات تركيا 207 مليارات دولار في عام 2020، مما جعلها في المرتبة 23 عالميا. ومن أهم واردات تركيا: • الذهب بنسبة 11,4% وقيمة 23.7 مليار دولار. • السيارات بنسبة 3,94% وقيمة 8.17 مليارات دولار. • البترول المكرر بنسبة 2.95%، وقيمة 6.13 مليارات دولار. • قطع غيار السيارات بنسبة 2.82% وقيمة 5.84 مليارات دولار. • معظم واردتها من ألمانيا بنسبة 11.5%، تليها الصين بنسبة 10,7% تليها روسيا 6.29% ثم الولايات المتحدة بنسبة 5,15%. • تستورد تركيا من السعودية واردات بنسبة 0,87% ومن أهمها: - بوليمرات البروبيلين بنسبة 37% - وبوليمرات الإيثيلين بنسبة 19,2% - والهيدروكربون بنسبة 8,86%

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