شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد لملك الأردن: المباحثات أكدت عمق العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية لملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين، لدى مغادرته عمان بعد زيارة رسمية.

وقال ولي العهد «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

جلالة الملك، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع جلالتكم على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم. متمنيا لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والرقي.. ولجلالتكم تحياتي وتقديري».

وغادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أمس العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في مقدمة مودعيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما كان في وداعه ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.