شكرا لقرائتكم خبر الأمير محمد بن سلمان يبعث برقية شكر لولي عهد الأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية لولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لدى مغادرته عمان بعد زيارة رسمية.

وقال ولي العهد «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والنماء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري».