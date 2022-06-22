الأمير محمد بن سلمان يبعث برقية شكر لولي عهد الأردن

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وقال ولي العهد «يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
متمنيا لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والنماء.. وتقبلوا تحياتي وتقديري».
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