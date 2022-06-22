المنتدى الإعلامي السعودي الأردني يدعو لتنسيق المواقف السياسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مشاركون في المنتدى الإعلامي السعودي الأردني إلى أهمية وجود تنسيق عربي قوي، خاصة فيما يتعلق بالمواقف السياسية.

ونظمت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن أمس المنتدى بمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية في البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين المملكة والأردن.

وبين وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول أن هناك لجنة مشتركة خاصة بالإعلام تعمل في إطار جامعة الدول العربية، على حماية الإعلام هدفها وضع قواعد مشتركة للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «إن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية تاريخية متميزة، داعيا إلى العمل بشكل أكثر من أي وقت لتوحيد موقف البلدين تجاه القضايا التي تمسهما.

وأوضح رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، أن هناك روابط استراتيجية بين البلدين، مؤكدا أهمية قيام الإعلاميين والأكاديميين بترجمة هذه العلاقات النموذجية بين البلدين. وقال رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران «إنه وفي ظل وجود متغيرات عالمية وإقليمية كبيرة لابد من أهمية التكامل وتعزيز العلاقة والتعاون بين الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا موجودا بين المؤسسات الإعلامية، ولكن يجب أن يبنى هذا التعاون ويعمل على تطويره.

وأضاف «إن هناك دورا مهما يجب أن تقوم به القيادات الإعلامية، من خلال اللقاءات والشراكات المستمرة بين الجانبين، سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى المؤسسات الإعلامية، أو مراكز الأبحاث أو وغيرها».

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور محمد بن فهد الحارثي، أهمية الزيارة من حيث توقيتها ومضامينها في ظل تطورات تشهدها المنطقة، داعيا إلى أهمية وجود تنسيق عربي قوي خاصة فيما يتعلق بالمواقف السياسية.

ودعا إلى الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانبين إعلاميا والتحول في صناعة الإعلام، حيث أن الإعلام يمر بمنعطفات وتحديات صعبة، في ظل المستجدات والتطورات التي تدخل في صناعة الإعلام.

وفي نهاية الملتقى تبادل المشاركون الآراء حول كيفية ترجمة وخدمة الإعلام لما وصل إليه البلدان من نهضة شاملة في مختلف المجالات عن طريق برامج تقام على أرض الواقع.