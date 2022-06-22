صرح سعودي في الأردن.. المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات

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أنشئ المركز بقرار من المؤتمر العام للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين في الرياض، منحت أمانة عمان أرضا لبناء المركز، وتكفل صاحب السمو الملكي «الأمير نواف بن فيصل» بتكاليف الإنشاء والتأثيث.الإنشاء 1974م
المساحة 3377 م2
مكونات المركز
بتصميم بسيط وعملي يتكون من:
- ثلاثة طوابق
- طابق التسوية
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