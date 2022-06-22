صرح سعودي في الأردن.. المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنشأت المملكة العربية السعودية المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن، ومدت عصا بيضاء من السعودية، تسهم في إيصال كفيفات الأردن إلى بر الأمان، من خلال التأهيل النفسي وإكسابهن المهارات اللازمة، وتدريبهن وتعليمهن القراءة والكتابة، وتوفير جميع الخدمات للطالبات من الطعام والملبس والمواصلات وغيرها. أنشئ المركز بقرار من المؤتمر العام للجنة الشرق الأوسط لشؤون المكفوفين في الرياض، منحت أمانة عمان أرضا لبناء المركز، وتكفل صاحب السمو الملكي «الأمير نواف بن فيصل» بتكاليف الإنشاء والتأثيث. الإنشاء 1974م الإنشاء 1974م المساحة 3377 م2 مكونات المركز بتصميم بسيط وعملي يتكون من:





ثلاثة طوابق



طابق التسوية



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