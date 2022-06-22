استشاري يحذر من خطورة التواء الأمعاء لدى الأطفال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذر د. عبدالله الشهري استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال وحديثي الولادة، من خطورة التواء الأمعاء لدى الأطفال. وقال الشهري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “قد يتسبب هذا الالتواء في انسداد مفاجئ”. وأضاف أن الانسداد يحدث غالباً خلال الأشهر الأولى من العمر، ويظهر على الرضيع استفراغ أخضر (اللون مهم جداً). وأوضح الشهري “أنه يجب سرعة نقل الطفل للطوارئ حيث يحتاج جراحة عاجلة لعلاج الحالة ومنع تدهورها”. ولفت د. الشهري إلى أن التأخر في العلاج يسبب تلف الأمعاء وقد يؤدي للوفاة خلال وقت قصير. أخبار قد تهمك

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