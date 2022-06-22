محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مواطن يعاني من السمنة المفرطة يناشد سرعة إنقاذه : “ليس لدي وظيفة ولا راتب ولا أحد يسأل عني”

ظهر المواطن سعيد عبد الله الغامدي في مقطع فيديو وهو يناشد إنقاذه من السمنة المفرطة التي يعاني منها. وقال “الغامدي” إن عليه دون ولا يستطيع الحركة أو ترك الكرسي، مناشدا أهل الخير والمقتدرين سرعة إنقاذه مما يعاني منه. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأوضح أنه ليس لديه وظيفة ولا راتب ولا معاش ولا يسأل أحد عنه بينما يجلس على الكرسي طوال الوقت. وأضاف: “منذ 4 سنوات وأنا أراجع المستشفى لإجراء العملية ورجلي تعباني”.

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