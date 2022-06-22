عاجل.. توقعات بارتفاع أعداد ضحايا زلزال أفغانستان لـ 1500 قتيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

توقعت إدارة الكوارث في أفغانستان، بأن يرتفع عدد ضحايا الزلزال الذي شهدته البلاد اليوم، إلى أكثر من 1500 قتيل، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

ونقلت العربية عن وسائل إعلام أفغانية، قولها إن عمليات انتشال الجثث من تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء الزلزال مستمرة.

فيما أفادت وسائل محلية، بأن حصيلة ضحايا الزلزال في شرق البلاد كبيرة، وأكثر من المتوقع في البيانات الرسمية التي تصدرها السلطات، مؤكدين أن هناك صعوبة بنقل المصابين جراء الزلزال إلى مستشفيات المدن الكبرى.

وبينت وسائل إعلام أفغانية، أنه لا وجود للمنظمات الإنسانية في عهد حركة طالبان للتعامل مع تداعيات الزلزال، مشيرين إلى أن نقص المعدات الطبية والأدوية زاد من ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد.

وأكدت وسائل الإعلام الأفغانية أن صعوبة الوصول للمنطقة التي ضربها الزلزال جنوب شرق البلاد زادت من الكارثة، وأن الزلزال دمر نحو 2000 منزل في جنوب شرق البلاد.

أخبار قد تهمك

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه باكستان تسعى لإقامة مخيم للنازحين من المناطق التي ضربها الزلزال قرب الحدود.