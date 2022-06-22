شاهد.. استشاري: المواد المستخدمة بالسجائر الإلكترونية مسرطنة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكد الدكتور ربيع خوقير استشاري الباطنة والحساسية والربو والمناعة، اليوم الأربعاء، أن التصدي للتدخين الإلكتروني للسن الصغيرة صعب بسبب طلبات الأونلاين.

وأوضح “خوقير” في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن المشكلة في البيع الأونلاين حيث تباع السجائر الإلكترونية بدون رقابة ومن الممكن أن يأخذها شاب صغير لذلك الحذر مهم في مناطق البيع ورفع الضرائب والأسعار ضروري لمواجهة انتشارها بجانب التربية الأسرية ومراقبة مراكز البيع.

وأشار إلى أن الإقلاع عن التدخين يحتاج من الشخص قوة إرادة وتحديد الوقت المناسب خطوة أولى للتغلب على المشكلة، كما يجب أن يخبر أهله وأصدقائه بهذه الخطوة وأنه اتخذ قرار الإقلاع حتى لا يدخنون أمامه.

وحذر من أن المواد المستخدمة بالسجائر الإلكترونية مسرطنة وتترسب بالرئتين والمسالك البولية.