محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، فيديو وثقته كاميرا مراقبة داخل أحد مطاعم المأكولات، لخطأ فادح تسبب في كارثة.
وأظهر الفيديو أحد العمال، وهو – على ما يبدو- يقوم بتركيب وصلة غاز إلا أن خرطوم الغاز فلت منه وسرب الغاز بشكل كبير ما دفعه إلى الهروب خارجًا وترك الخرطوم، في الوقت الذي كان هناك شعلة نار تعمل بالقرب من الخرطوم الذي يسرب الغاز.
فيما ظهر عامل آخر يدخل ويغلق شعلة النار، وبينما يحاول إغلاق محبس الغاز اشتعلت غرفة المطعم ما دفعه إلى الهروب سريعا ومن معه وترك المطعم يشتعل.
وعلق حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على الفيديو بالقول :” سوء التمديدات وعدم الصيانة يؤدي إلى عواقب وخيمة”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر وثّقته كاميرا مراقبة.. الدفاع المدني ينشر فيديو لكارثة داخل أحد المطاعم بسبب خطأ فادح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.