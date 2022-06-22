محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. الفنانة سعيدة البقمي تغني أغنية ” يا بلادي .. قبلة للمسلمين” على الهواء بدون مؤثرات صوتية

أدت الفنانة السعودية سعيدة البقمي خلال مقابلتها مع برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية أغنية”يا بلادي قبلة للمسلمين ” على الهواء وذلك بدون مؤثرات صوتية . وطلبت إحدى مذيعات البرنامج من سعيدة البقمي أن تغني أغنية وطنية سواء خاصة بها أو بفنانين آخرين. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وغنت البقمي بعض الكلمات من الأغنية الوطنية يا بلادي قبلة للمسلمين، مشيرة إلى أنها لم تحضر الأغنية قبل لقائها في البرنامج.

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