911 يتلقى 21 مكالمة في الدقيقة

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية، 911، خلال الـ7 أيام الماضية، للفترة من الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجاري وحتى الاثنين 20 منه، 365291 مكالمة، بمعدل 21 مكالمة في الدقيقة يوميا، منها 204270 مكالمة في منطقة الرياض، و161021 مكالمة في منطقة مكة المكرمة.

ويعد المركز الوطني للعمليات الأمنية هو حلقة الوصل والتنسيق، بين القطاعات الأمنية، أو إدارة الأزمات والحالات الطارئة بوزارة الداخلية السعودية، وهو مركز حيوي لمعالجة المعلومات الجغرافية والإدارية، وفقا لما يتطلبه الموقف الأمني، ومرجعا لمتخذي القرار حيال ما تمت معالجته من حالات، أو للتنبؤ بالأخطار والحالات المحتملة. عرف سابقا بمركز القيادة والسيطرة والتحكم، وبتغير المسمى إلى «المركز الوطني للعمليات الأمنية» توسعت مهام المركز التي يتطلبها الواقع الأمني، ونتج عنه مشروع «مركز العمليات الأمنية الموحدة 911».

الثلاثاء 14 يونيو

52767 مكالمة - 37 اتصالا/الدقيقة

الرياض 29871 -21 اتصالا/الدقيقة

مكة المكرمة 22896 - 16/الدقيقة

الأربعاء 15 يونيو

52646 مكالمة - 37 اتصالا/الدقيقة

الرياض 29187 - 20 اتصالا/الدقيقة

مكة المكرمة 23459 - 16/الدقيقة

الخميس 16 يونيو

54515 مكالمة - 38 اتصالا/الدقيقة

الرياض 30640 - 21 اتصالا/الدقيقة

مكة المكرمة 23875 - 17/الدقيقة

الجمعة 17 يونيو

47471 مكالمة - 33 اتصالا/الدقيقة

الرياض 26404 - 18 اتصالا/الدقيقة

مكة المكرمة 21067 - 15/الدقيقة

السبت 18 يونيو

53273 مكالمة - 37 اتصالا/الدقيقة

الرياض 29927 - 21 اتصالا/الدقيقة

مكة المكرمة 23346 - 16/الدقيقة

الأحد 19 يونيو

52522 مكالمة - 36 اتصالا/الدقيقة

الرياض 28999 - 20 اتصالا/الدقيقة

مكة المكرمة 23523 - 16/الدقيقة

الإثنين 20 يونيو

52097 مكالمة - 36 اتصالا/الدقيقة

الرياض 29242 - 20 اتصالا/الدقيقة

مكة المكرمة 22855 - 16/الدقيقة