وصول 172 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وأوضحت الإحصائية أن 156828 حاجًا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس، بينما استقبل مركز الهجرة البري 13097 حاجًا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عددًا بواقع 24478 حاجًا في المدينة المنورة يوم أمس، ومن الجنسية الهندية 17537 حاجًا، ومن بنجلاديش بعدد 8626 حاجًا، ومن العراق بعدد 7040 حاجًا، ثم حجاج إيران بواقع 6556 حاجًا. وبينت أن 76955 حاجًا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 75589 حاجًا من جنسيات مختلفة.
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