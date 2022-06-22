12 لغة لتوعية الحجيج بسلامة الغذاء والدواء

جهّزت الهيئة العامة للغذاء والدواء جناحين توعويين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة لتنفيذ برامجها التوعوية لقياس وعي الحجاج وتقديم الإرشادات لضمان اتباعهم سلوكًا صحيًا منذ لحظة وصولهم.

ورفعت «الهيئة» مجموع اللغات التي تستخدمها لتقديم المعلومات والنصائح التوعوية لضيوف الرحمن إلى 12 لغة من الأكثر تحدثًا بين الحجاج، وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والهندية، والبنغالية، والمالاوية (الماليزية)، والبهاسا (الاندونيسية)، والتركية، كما أضافت هذا العام ثلاث لغات جديدة تستخدمها لأول مرة وهي الأسبانية، والروسية، والصينية.

منتجات طبية وتقدم الغذاء والدواء في جناحيها مواد ووسائل إرشادية مطبوعة ومرئية ومسموعة تحوي رسائل توعوية في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، وذلك بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.

وضمن دورها التوعوي في الحج أيضًا، تنظّم «الهيئة» بالتعاون مع أمانتي منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ورش عمل لتوعية العاملين في المنشآت الغذائية، ومطابخ الإعاشة المعنية بتقديم الوجبات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف تعزيز الممارسات الصحيحة في إعداد الوجبات الغذائية وضمان تقديم وجبات آمنة وسليمة وفق الاشتراطات الفنية القياسية.