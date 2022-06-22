ضبط شباك صيد محظورة بالقنفذة

تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ودوريات حرس الحدود بمحافظة القنفذة من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة، حيث تم مصادرة 8400 متر من شباك الصيد المحظورة، إضافة إلى مصادرة أكثر من 1000 كيلو جرام من الأسماك، منها 38 سمكة قرش، وجرى استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.