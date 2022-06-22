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وزير الطاقة يناقش مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالأردن

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- بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في العاصمة الأردنية عمان بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وذلك أثناء الزيارة الرسمية للأمير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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