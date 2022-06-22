شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة يناقش مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في العاصمة الأردنية عمان بوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير المياه والري الأردني المهندس محمد النجار، ووزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، وذلك أثناء الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.وجرى خلال الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة يناقش مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.