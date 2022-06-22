«التواصل الحكومي» يبحث فرص التعاون والشراكة بالأردن

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وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون والشراكة الممكنة، واستعرضا خلال الزيارتين عددا من التجارب والخبرات في مجالات التخطيط والإنتاج الإعلامي والتدريب.وقدم وفد التواصل الحكومي عرضا حول حصيلة عمل المركز خلال عام 2021 وأبرز مشاريعه في النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث شملت إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، إضافة إلى أعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك.
كما استعرض الوفد مشروع «متحدثون» بنسختيه الأولى والثانية، الذي يستهدف تطوير قدرات المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية، والمعلقين في المجالات الرائدة، ومشروع سباق الإعلام «ميدياثون» الذي يهدف إلى ابتكار وتطوير حلول للتحديات الإعلامية بمشاركة الأفراد والمؤسسات.
واستعرض الأعمال الوثائقية التي أنتجتها مبادرة كنوز السعودية، مثل «نورس العرب» و»على حد سوى» و»وضربة حظ»، والكتاب المصور «المواجهة الصامتة»، التي تقدم توثيقا لمراحل مواجهة فيروس كورونا في المملكة.
وأكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، أن اللقاء بالأشقاء في كل من مؤسستي معهد الإعلام الأردني، وشركة المدينة الإعلامية الأردنية يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية التواصل وتبادل الخبرات الإعلامية في مجالات التدريب والتعليم كما في المعهد، وفي مجال العمل والممارسة الميدانية، التي من شأنها استفادة الجانبين من التجارب العلمية والعملية، والاطلاع على الممارسات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.
وأوضح أن اللقاء شهد استعراض عدة تجارب تناولت مجالات الإنتاج والتدريب والاتصال، مشيدا بالتجارب الإعلامية التي تعكس ما تملكه المملكة الأردنية من إرث إعلامي كبير.
أبرز مشاريع مركز التواصل
- «متحدثون» بنسختيه الأولى والثانية
- سباق الإعلام «ميدياثون»
- مبادرة كنوز السعودية
- الكتاب المصور «المواجهة الصامتة»
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