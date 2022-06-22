شكرا لقرائتكم خبر الوفد الإعلامي يزور شركة موضوع في عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زار الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، على هامش الزيارة التي قام بها للمملكة الأردنية الهاشمية، مقر شركة «موضوع».

وأشاد الوفد بدور الشركة في دعم اللغة العربية في المنطقة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الشركة الخدمات الأخرى الموجهة إلى القطاع الحكومي بشكل عام، مثل خدمات «الويب» و»قلم- مصحح الكتابة الذكي».

وتخلل الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين الشركة وبعض المؤسسات الإعلامية السعودية. وتضمنت الزيارة تكريم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، ورئيس وكالة الأنباء السعودية فهد آل عقران، تقديرا لجهودهما في العناية باللغة العربية وتطويرها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.