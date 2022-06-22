الشورى يطالب بزيادة الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين

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ودعا المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص. وطالب الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق بالعمل على إعداد الشراكات المؤسسية في مجالات التخطيط وإدارات المدن. وشدد على وزارة الشؤون البلدية بتضمين مواقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات التابعة لها حقوق وواجبات المستفيدين، والعمل على حوكمة الخدمات المقدمة من قبل البلديات والأمانات للتأكد من صحة إجراءاتها وجودتها وتنفيذها في أوقاتها المحددة.كما طالب بتطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادرات وفق إطار زمني محدد تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة.
طالبات وقرارات
- مطالبة الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحسين تجربة المسافرين للحج والعمرة.
- إعداد خطة شاملة تحقق تغطية لوجهات السفر الدولية بناء على مصالح المملكة.
- الحد من عدد المقاعد المسموح بحجزها فوق السعة المقعدية للطائرة.
- التوسع في مجال المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية في مطارات المملكة
- وضع معايير لتحديد مواقع محطات الصرف الصحي؛ لضمان عدم وجود آثار بيئية سلبية
- تقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات الحد من الرعي.
- تنظيم إصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي للمزارع.
- النظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري.
- زيادة الاهتمام بالدحول والكهوف المتنوعة والحافات الجبلية المنتشرة بالمملكة.
- تعزيز مفاهيم القيم الإنسانية والإسلامية، والقيم التي تعزز الشعور الوطني السليم.
- العمل على تطوير مواقيت الحج والعمرة.
- إيجاد صانع أو أكثر للسوق لتوفير السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأسهم.
- ضبط المخالفات في سوق الأسهم والتعامل معها؛ لتصحيح مسار المستثمرين المخالفين.
- تطوير القدرات والتقنيات الخاصة بصناعة اللقاحات الطبية وتوطينها.
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