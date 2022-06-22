إزالة 7 أحياء عشوائية من أصل 12 بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث شرعت بعد شهر رمضان المبارك في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيا متبقيا.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: المنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي، فيما سيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سابقا.

يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيا عشوائيا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية البالغ عددها 12 حيا عشوائيا.

من جهة أخرى استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو مليون و515 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة في الأمانة سليمان المحيميد أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الأشهر الـ 3 الماضية بلغت 449,269 طنا، كما استقبل المردم خلال الفترة نفسها مليونا وستة وعشرين ألف طن من الدمارات، ونحو 1706 أطنان من الإطارات.

وبين أن تقرير نفايات عقود النظافة الربعي كشف عن رفع 298.589 ألف طن في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتا إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية المطار ضمن منطقة العقد الرابع سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ 39.268 ألف طن من النفايات المرفوعة، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ثول ضمن منطقة العقد الأول بإجمالي 2700 طن، وسجل تقرير العقد الـ13 الخاص بمنطقة الكورنيش 955 طنا من النفايات المرفوعة خلال الأشهر الـ3 الماضية.

الأحياء هي:

