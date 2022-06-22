منتدى الحوار الاجتماعي يناقش تحديات سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة تحديات سوق العمل، عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، ورشة العمل الحوارية الثانية لبرنامج منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر لعام 2022، بين ممثلي الحكومة والعمال.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على موضوع الحوار الاجتماعي لهذا العام من خلال محور آليات دعم سوق العمل بين الفرص والتحديات التي يواجهها سوق العمل، الذي يرتكز على برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية.

شارك في الورشة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل، وشركة مُدد.

يذكر أن الوزارة قد عقدت الورشة التحضيرية الأولى مع أطراف الإنتاج الثلاثة في أواخر فبراير الماضي عبر الاتصال المرئي، واختيرت الموضوعات الرئيسة لمنتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر المزمع عقد جلسته الرئيسة في أواخر عام 2022م.

أهداف ورشة العمل:

