منتدى الحوار الاجتماعي يناقش تحديات سوق العمل

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وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على موضوع الحوار الاجتماعي لهذا العام من خلال محور آليات دعم سوق العمل بين الفرص والتحديات التي يواجهها سوق العمل، الذي يرتكز على برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية.شارك في الورشة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة عمل المستقبل، وشركة مُدد.
يذكر أن الوزارة قد عقدت الورشة التحضيرية الأولى مع أطراف الإنتاج الثلاثة في أواخر فبراير الماضي عبر الاتصال المرئي، واختيرت الموضوعات الرئيسة لمنتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر المزمع عقد جلسته الرئيسة في أواخر عام 2022م.
أهداف ورشة العمل:
- تطوير نماذج الأعمال في بيئة العمل.
- رفع الإنتاجية واستقطاب الكوادر.
- حماية الأجور وتوثيق العقود.
- دعم العمليات التشغيلية.
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