شكرا لقرائتكم خبر خصومات وتخفيضات لذوي الإعاقة في «السبت البنفسجي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي ستكون اعتبارا من 30 يوليو المقبل.

‏ونسقت الهيئة مع وزارة التجارة لدعم المبادرة من خلال التعميم على الغرف التجارية والشركات والمتاجر لحثها على المشاركة، حيث تعد من المبادرات المجتمعية الهادفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وسيتمكن التاجر من المشاركة في هذه المبادرة دون فقدانه رصيد التاجر السنوي.

علماً أن هذه المبادرة حققت نجاحا مميزا في العام الماضي، حيث شارك بها أكثر من 1500 نقطة بيع واستفاد منها الأشخاص ذوو الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

وتؤكد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 باندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

‏كما دعت الهيئة الراغبين بالتسجيل في هذا اليوم التواصل معها عبر البريد الالكتروني psapd.gov.sa