الإطاحة بـ128 مهرب مخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب طن و13.6 كجم من الحشيش و91 طنا و188 كجم من القات و441, 160 قرص إمفيتامين.

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