شكرا لقرائتكم خبر وفاة سعوديتين في مقر سكنهما بمدينة سيدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت القنصلية فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما، رحمهما الله.وأشارت القنصلية إلى أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفتاتين.
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