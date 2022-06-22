وفاة سعوديتين في مقر سكنهما بمدينة سيدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت القنصلية العامة للمملكة في سيدني من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وانطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، تواصلت القنصلية فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب وفاتهما، رحمهما الله.

وأشارت القنصلية إلى أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفتاتين.