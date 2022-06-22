شكرا لقرائتكم خبر ماهر جمال يؤكد جاهزية مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ماهر جمال أن مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج الذي تشرف على إدارته الهيئة أكمل كل تجهيزاته الآلية والبشرية والتقنية التي تستخدم خلال عملية إرشاد الحافلات وإيصال حجاج بيت الله الحرام إلى مساكنهم.

وبين عقب اطلاعه على سير العمل بالمكتب، يرافقه الأمين العام للهيئة محمد قاضي أن المكتب يطوع التقنية الحديثة والمتطورة للربط الآلي مع الجهات المختلفة العاملة في استقبال ضيوف الرحمن وتفويجهم، سواء في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو بالمدينة المنورة؛ وذلك لتزويد إدارة المكتب ببيانات الرحلات المتجهة إلى مكة المكرمة لتتم التهيئة المناسبة لاستقبالها، معربا عن شكره لجميع العاملين بالمكتب من مختلف الأقسام والإدارات على جهودهم المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأطلع على استعدادات المكتب لمدة ذروة القدوم لحجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة خلال الأيام القادمة، مستمعا إلى شرح عن الآلية التقنية المتبعة من خلال منصة «أرشدني» الالكترونية التي تستلم من خلالها الحافلة ويتابع سيرها ويعرف عدد الحجاج على متنها وكذلك مواقع السكن المراد إيصالهم إليها وبيانات مراكز الخدمة التابعة لها، علاوة على تعيين المرشد المرافق لها وكل بياناته. ويتم من خلالها التتبع الآلي لهذه الحافلة من لحظة انطلاقها من مركز الاستقبال حتى وصولها إلى سكن الحجاج ورصد الوقت المستغرق لذلك.