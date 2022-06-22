شكرا لقرائتكم خبر الفرق الإسعافية تباشر 36 بلاغا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ويواصل العشرات من المتطوعين والمتطوعات التابعين لفرع الهيئة بالمنطقة، جهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية 36 بلاغا منذ دخول الحجاج القادمين من العراق حتى أمس، عبر منفذ جديدة عرعر من خلال فرقها الموجودة على مدار الساعة بالمنفذ.ويواصل العشرات من المتطوعين والمتطوعات التابعين لفرع الهيئة بالمنطقة، جهودهم في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

كانت هذه تفاصيل خبر الفرق الإسعافية تباشر 36 بلاغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.