«سواعد الصحة» بالمدينة يقدم خدماته

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ويوجد 200 متطوع في مراكز التطوع في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن حين قدومهم للمدينة المنورة، حول المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الفتح ومسجد الميقات ومسجد القبلتين، كما يوجد المتطوعون في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين وشهداء أحد وجادة قباء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينفذ فرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة برنامجه التطوعي «سواعد الصحة» الذي أطلقته الوزارة لتقديم التوعية الصحية لضيوف الرحمن وقاطني المدينة المنورة.ويوجد 200 متطوع في مراكز التطوع في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن حين قدومهم للمدينة المنورة، حول المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الفتح ومسجد الميقات ومسجد القبلتين، كما يوجد المتطوعون في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين وشهداء أحد وجادة قباء.

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