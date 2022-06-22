خطة لتحقيق أعلى معدلات الجودة البيئية خلال الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في ضبط الجوانب البيئية لأعمال الحج، بدأ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ضمن مشاركته في موسم الحج لعام 1443هـ في تنفيذ خطته الرقابية والتوعوية الميدانية والمرتبطة بموسم حج هذا العام، وذلك بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة لتسخير كافة الإمكانات، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

ويتواجد المركز في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، للقيام بأعمال الرقابة البيئية من خلال تقديم مؤشرات جودة الأوساط البيئية ومنها جودة الهواء وتقديم البرامج التوعوية، وتنفيذ جولات الرقابة البيئية الميدانية للتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية وبما يحقق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وبما يعكس أدق الضوابط البيئية الكفيلة بتقديم ما يليق بالخدمة في جانب الالتزام البيئي، ويعكس أكفأ مستويات السلامة البيئية لضيوف الرحمن.

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله المطيري أنه تم إعداد خطة عمل ميدانية أعدت خصيصا لموسم حج هذا العام ويشارك فيها عدد من منسوبي المركز من مختصي الرقابة البيئية من أبناء وبنات الوطن، موضحا أن الخطة تتسم بشمولها لكافة الجوانب المتصلة بجودة الأوساط البيئية ومن بينها توفير مؤشرات جودة الهواء عبر محطات رقمية متطورة منتشرة على امتداد المشاعر المقدسة.

وتتولى الفرق الميدانية التأكد من التزام كافة المنشآت ذات العلاقة بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بجميع الضوابط البيئية التي تضمن الحد من الآثار السلبية على البيئة وتعزز سلامة الحجاج وضيوف الرحمن.