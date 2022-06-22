عاجل.. بايدن يهاجم بوتين: «تسبب في ارتفاع الأسعار عالميا»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه يفعل كل ما في وسعه للحد من ارتفاع الأسعار الذي تسبب به بوتين وخفض تكلفة الوقود والطعام، على حد وصفه.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أنه يعمل على إخراج 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا للمساعدة في خفض الأسعار.

وتابع بايدن في تصريحاته: “اليوم أطلب من الكونغرس تعليق الضريبة الفيدرالية على وقود السيارات لثلاثة أشهر، وأقترح على الولايات تعليق الضريبة المحلية على الوقود من أجل خفض الأسعار”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه قاد العالم لتنسيق أكبر ضخ من احتياطيات النفط العالمية في التاريخ، متابعا: “أطلب من شركات النفط زيادة سعة التكرير وأدعو شركات محطات الوقود إلى تخفيض الأسعار لأن الشعب الأمريكي بحاجة إلى ذلك”.

وأردف بايدن: “عندما تنخفض أسعار النفط فإن أسعار الوقود في المحطات يجب أن تنخفض أيضا”.

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وبين الرئيس الأمريكي، أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوحشي لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع سعر غالون وقود السيارات في الولايات المتحدة بمعدل دولارين.

وشدد بايدن، على أن الحرب في أوكرانيا تفرض علينا دفع الثمن عبر المشاركة بالمساعدات العسكرية والإنسانية