محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعى الكونجرس، اليوم الأربعاء، إلى تمرير تشريع ينص على إعفاء ضريبي فيدرالي على البنزين والديزل لمدة ثلاثة أشهر في محاولة لخفض الأسعار بالمحطات.
وحسب شبكة «إن بي سي» الأمريكية، فإنه من شأن الإعفاء المؤقت أن يخفض 18 سنتًا من جالون البنزين و 24 سنتًا للديزل في وقت يبدأ فيه موسم العطلات الصيفية.
وقال مسؤول كبير بالإدارة، إن “التشريع سيكلف ما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار”.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بايدن يدعو الكونغرس إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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