اخبار دوليه – بايدن يدعو الكونغرس إلى تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل لمدة ثلاثة أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - قال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعى الكونجرس، اليوم الأربعاء، إلى تمرير تشريع ينص على إعفاء ضريبي فيدرالي على البنزين والديزل لمدة ثلاثة أشهر في محاولة لخفض الأسعار بالمحطات.

وحسب شبكة «إن بي سي» الأمريكية، فإنه من شأن الإعفاء المؤقت أن يخفض 18 سنتًا من جالون البنزين و 24 سنتًا للديزل في وقت يبدأ فيه موسم العطلات الصيفية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة، إن “التشريع سيكلف ما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار”.