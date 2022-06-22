أتربة وأمطار رعدية تؤثر على الرؤية في المنطقة الشرقية والباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية لرياح نشطة وأتربة مثارة؛ ما يتسب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن المدن المتأثرة بالتحذير هي: الخفجي، والقيصومة، والنعيرية، وحفر الباطن، وقرية العليا.

كما أشار إلى استمرار حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.

كما نبه المركز إلى تعرض منطقة الباحة لاستمرار الأمطار الرعدية، ونشاط الرياح؛ والذي يؤثر بدوره على مستويات الرؤية.

وبين أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الججرة، والمخواة، وفرعة، غامد الزناد، وقلوة.

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ولفت إلى استمرارية الأمطار والرياح حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء.

وأصدر المركز تنبيهًا سابقًا، يشير فيه إلى تأثر مدن: الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، لأمطار رعدية تستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.