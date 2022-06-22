محمد بن مسعود - الدمام - الماس والبرنامج السعودي يناقشا طرق تنفيذ مشروعي هيجة العبد والصحى – كربة

التقى المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن بالمهندس احمد مدخلي مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وناقش المهندس الماس مع مدخلي حول التنسيق بالعمل فيما يتعلق بمشروع هيجة العبد وخط الصحى كربة بمديرية المقاطرة في محافظة لحج. وبحث الجانبين حول كيفية العمل في المشروعين حتى لا يتسبب بعرقلة حركة السير. وقال مدير البرنامج السعودي أن العمل حول البدء في نقيل هيجة العبد يتطلب التنسيق من أجل حركة السير. يذكر أن مشروع صيانة وإعادة تأهيل خط الصحى كربة الطريق البديل لهيجة العبد يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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