اخبار الخليج – وزيرة الإسكان: التنمية العمرانية والحضرية من أبرز ملامح البرامج الوطنية للتطوير

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع لاسيّما في مجال التخطيط العمراني وتطوير مخرجاته، لما له من دور في ترسيخ أسس التنمية الشاملة واستدامتها، وبما يُحقّق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فيما يتعلق بتطوير القطاعات الحيوية والتنموية بمملكة البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادتها، مع سعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة، وذلك لاستعراض مستجدات تنفيذ مشاريع هيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وخلال اللقاء، أشارت الرميحي إلى جهود اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تسهم في تطوير مستوى التخطيط العمراني في مملكة البحرين وضمان التطوير المستدام في مجال التنمية العمرانية من أجل إبراز الوجه الحضاري للمملكة، وبالشكل الذي يواكب مسارات التنمية الشاملة.

وأوضحت الرميحي بأنّ مملكة البحرين حددت هدف تطوير مستويات التخطيط العمراني تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، حيث تعتبر التنمية العمرانية والحضرية من أبرز ملامح البرامج الوطنية للتطوير والنماء.

وقد شهد الاجتماع، استعراض المشاريع القائمة لدى الهيئة، وفي مقدمتها مستجدات تنفيذ السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة بالمملكة، والأولويات المتعلقة بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الوصول إلى مخطط تنموي يحقق الإنماء الحضري المتوازن في مختلف القطاعات.

كما تم بحث مستجدات جهود الهيئة في تخطيط المدن والمناطق بمختلف محافظات المملكة، حيث تم اعتماد 20 مخططاً وجاري اعتماد 42 مخططاً، بما يتماشى مع التوسع العمراني والنمو السكاني، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تحديث التصنيفات والاشتراطات التنظيمية للتعمير، وذلك لتلبية متطلبات التنمية الحضرية، إلى جانب مشاريع التطوير العقاري، وسياسات القطاع العمراني.

وتم خلال الاجتماع التطرق كذلك إلى خطة التحول الإلكتروني بالهيئة، والتي كان من أبرز ثمارها خلال المرحلة الأخيرة تدشين المنصة الإلكترونية لخدمات التخطيط العمراني «تخطيط» والتي توفر 6 خدمات إلكترونية، وذلك تسهيلاً للإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى العمل على استقطاب الاستثمارات المباشرة.