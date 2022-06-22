اخبار الخليج – الشباب والرياضة وتراكس البحرين يوقعان اتفاقية لتنفيذ برنامج « تحدي مساري»

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت وزارة شؤون الشباب والرياضة مذكرة تفاهم مع تراكس البحرين، إحدى مكاتب شبكة تراكس الرائدة في مجال الاتصال والعلاقات العامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار تنفيذ «تحدي مساري» تحت مظلة مشروع مساري، بهدف تمكين الشباب من دخول سوق العمل وريادة الأعمال مع اكتسابهم للخبرات والمهارات التعليمية والمهنية من خلال التدريب النظري والعملي.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من روح التعاون المجتمعي بين وزارة شؤون الشباب والرياضة والقطاع الخاص في مملكة البحرين، وليتم من خلالها إعداد وتنفيذ برنامج مُوجّه لدعم الشباب البحريني ودفعهم للتميّز في بيئة الأعمال.

ووقع مذكرة التفاهم سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، والآنسة شيرين بوشهري نائب رئيس الخدمات الإبداعية والتطوير بشبكة تراكس ومدير عام تراكس البحرين بحضور السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وسينطلق «تحدي مساري» في الربع الثالث من العام الجاري وسيشهد تَنافس ستة أفرقة مكونة من خمسة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18-35 سنة، وذلك ضمن برنامج تدريبي مدته 12 أسبوع. وسيقوم كل فريق بتقديم دراسة حالة لجهة محددة من إحدى شركات القطاع الخاص. وستركز المسابقة على مجموعة من المحاور مثل: الشفافية والحوكمة الداخلية والمساءلة والرقابة وغيرها من الجوانب المؤسسية. وسيقود هذا البرنامج مبادرة بيرل، وهي مؤسسة مستقلة تسعى لتشجيع القطاع الخاص على المبادرة بتدريب المشاركين بهدف إعداد الدراسات عبر تنفيذ أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.