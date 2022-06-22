اخبار الخليج – إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون، وقع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون، ومعالي آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية البريطانية في المملكة المتحدة، إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وعبر معالي الأمين العام عن أهمية هذه الخطوة والتي تعكس الرغبة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

وعقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة في دول المجلس اليوم اجتماعاً مشتركا مع وزيرة التجارة الخارجية البريطانية حيث ترأس معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية (رئيس الدورة الحالية)، الجانب الخليجي، بينما ترأست الوزيرة آن ماري تريفيليان الجانب البريطاني، وبمشاركة كلاً من معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الأستاذ زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، ومعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وسعادة الأستاذ سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، ومعالي الأستاذ فهد مطلق نصار الشريعان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، وبمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي عبدالرحمن بن أحمد الحربي، رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات .

كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة اليوم أيضا اجتماع لجنة التعاون التجاري رقم (62)، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري المتعلقة بخطط أعمال اللجان الفنية التابعة لها، والتي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون في التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، واتخذوا بناء على ذلك عدداً من القرارات.