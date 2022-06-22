محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم (موبتي) في جمهورية مالي، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء.
وأكدت الوزارة على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب مالي الصديق.
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كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم موبتي بجمهورية مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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