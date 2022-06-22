مركز التنمية بالرياض ينظم لقاءين توعويين لـ “200” مستفيد ومستفيدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال اليومين الماضية لقائين توعويين حضره مايقارب من “200” مستفيد ومستفيدة من كافة شرائح المجتمع .

تطرق اللقاء الاول الذي كان بعنوان “نظريات غيرت حياتي” إلى مفهوم الإيجابية والإمتنان و النقد بطريقة ابداعية وانماط ردة الفعل وطرق تحديد الإتجاه في مجالات الحياة فيما تناول اللقاء الثاني عن “صحة المرأة و الفحوصات الدورية”عدة محاور اهمها مراحل حياة المرأة وحقائق حول صحة المرأة والفحوصات الطبية لكل مرحلة عمرية وصاحب اللقاءات بعض التطبيقات العملية .

يذكر أن مركز التنمية الاجتماعية بالرياض هو أحد المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعنى بخدمة أهالي الأحياء بكافة شرائحهم واقامة الملتقيات والدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.