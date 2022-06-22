محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ولي العهد يلقي التحية على حرس الشرف التركي : “السلام عليكم”

حيَّا ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حرس الشرف التركي بعبارة “السلام عليكم” خلال استقبالهم له في مراسم رسمية أُقيمت بقصر الرئاسة التركي بالعاصمة أنقرة.

جدير بالذكر أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل اليوم الأربعاء إلى المجمع الرئاسي في أنقرة وكان الرئيس التركي أردوغان في مقدمة مستقبليه.

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ورحب الرئيس التركي إردوغان بولي العهد لحظة وصوله ونزوله من سيارته، فيما تأتي هذه الزيارة المحطة الثالثة من جولة ولي العهد الإقليمية بعد مصر والأردن.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لولي العهد كما عزف النشيدين الوطنيين للسعودية وتركيا.