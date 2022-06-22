بدعم غير مسترد يصل لـ 100 ألف ريال.. صندوق التنمية العقارية يطلق 5 باقات جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم الأربعاء، أن باقات الدعم السكني الـ5 تقدّم دعماً مالياً فورياً وغير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال على منتج الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات تحت الإنشاء أو البناء الذاتي.

وأكد صندوق التنمية العقارية، أن برنامج الدعم السكني والباقات الاختيارية ستعمل على معالجة العديد من التحديات التي تواجه الكثير من المستفيدين أثناء رحلة تملك المسكن، فقد ُصمم ليقدم تجربة متميزة وقيمة إضافية تتناسب مع متطلبات الأسرة.

ويرصد الإنفوجراف التالي تفاصيل أكثر على باقات الدعم السكني التي دشّنت اليوم في ملتقى سكني.