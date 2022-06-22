الداخلية تنظم ندوة التميز المؤسسي في القطاع الصحي

تحت رعاية وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ، تنظم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ندوة الحج لعام 1443هـ بعنوان التميز المؤسسي في القطاع الصحي، وذلك يوم الأحد 27 ذو القعدة 1443هـ الموافق 26 يونيو 2022 في فندق الإنتركوننتال بمحافظة جدة.

ويشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تسلط الندوة الضوء على منهجيات تطبيق التميز المؤسسي في القطاع الصحي وتجارب التميز المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات مع النماذج العالمية في التميز المؤسسي، إضافة إلى تعريف نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة ودور تجربة المستفيد في تحسين الخدمة الصحية.

ويمكن للمختصين والمهتمين الراغبين بالحضور التسجيل من خلال رابط الموقع الإلكتروني .