الداخلية تنظم ندوة التميز المؤسسي في القطاع الصحي

ويشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تسلط الندوة الضوء على منهجيات تطبيق التميز المؤسسي في القطاع الصحي وتجارب التميز المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات مع النماذج العالمية في التميز المؤسسي، إضافة إلى تعريف نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة ودور تجربة المستفيد في تحسين الخدمة الصحية.
ويمكن للمختصين والمهتمين الراغبين بالحضور التسجيل من خلال رابط الموقع الإلكتروني .
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